Ушел из жизни 25-летний журналист Никита Развозжаев. Он выпал с 11 этажа дома. Никита приехал из Саратова в столицу 2 года назад. В криминальную хронику как пострадавший Никита попадал в День ВДВ в прошлом году. Тогда во время прямого эфира его ударил по лицу пьяный бывший десантник.

Утром 29 октября в Москве ушел из жизни 25-летний журналист Никита Развозжаев. Он выпал с 11 этажа дома, где жил в последнее время.Перед тем, как сделать роковой шаг, он оставил на своей странице в соцсети подробное письмо, в котором объясняет причины своего поступка и просит прощения у всех близких, родных людей и коллег, сообщает "КП в Саратове".Два года назад Никита перебрался в Москву из Саратова. В столице он работал корреспондентом на телеканале НТВ. В День ВДВ в прошлом году Никита попал в криминальную хронику как пострадавший.Когда Развозжаев выходил в прямой эфир из московского Парка Горького, его ударил по лицу пьяный бывший десантник.На НТВ произошедшее назвали страшным горем и выразили соболезнование родным Никиты. В пресс-службе телеканала сказали, что все глубоко потрясены случившимся, передает ТАСС."Это личная трагедия семьи. Говорить о других подробностях нам бы не хотелось", — говорится в заявлении пресс-службы телеканала.