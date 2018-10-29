В районе театра Ленком 29 октября ограничили движение транспорта. Такая мера введена в связи с проводами в последний путь актера Николая Караченцова.

В районе театра "Ленком" 29октября ограничили движение транспорта. Такая мера введена в связи с проводамив последний путь актера Николая Караченцова.Проститься с артистом придут тысячи поклонников его таланта. Пробки, длинные очереди –уход из жизни знаменитостей такого уровня, как Николай , неизменновызывает смятение и переполох.Поданным Департамента транспорта Москвы, нельзя проехать поулице Малая Дмитровка от Большого Путинковского до Успенского переулка.Ограничения действуют с 09:00 до 13:00, сообщает РИА Новости.Отпеваниенародного артиста состоится в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.Обряд совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает ТАСС. ПохоронятНиколаяна Троекуровском кладбище.Знаменитый актер театра и кино, любимый несколькими поколениями, умер 26 октябряв больнице, не дожив день до своего 74-летия. Караченцова убили онкология, воспалениелегких и отказавшие почки.Напомним, что в сентябре 2017-го артисту поставилидиагноз "рак". Кроме того, он так и не оправился после аварии, которая произошла в ночь на 28 февраля 2005 года.Смерть актера потрясла всю страну. Соболезнования родным и близким выразили как представители отечественного шоу-бизнеса, так и поклонники таланта Николая Караченцова.