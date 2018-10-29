В районе театра Ленком 29
октября ограничили движение транспорта. Такая мера введена в связи с проводами
в последний путь актера Николая Караченцова.
В районе театра "Ленком" 29
октября ограничили движение транспорта. Такая мера введена в связи с проводами
в последний путь актера Николая Караченцова.
Проститься с артистом придут тысячи поклонников его таланта. Пробки, длинные очереди –
уход из жизни знаменитостей такого уровня, как Николай , неизменно
вызывает смятение и переполох.
По
данным Департамента транспорта Москвы, нельзя проехать по
улице Малая Дмитровка от Большого Путинковского до Успенского переулка.
Ограничения действуют с 09:00 до 13:00, сообщает РИА Новости.
Отпевание
народного артиста состоится в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.
Обряд совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает ТАСС. Похоронят
Николаяна Троекуровском кладбище.
Знаменитый актер театра и кино, любимый несколькими поколениями, умер 26 октября
в больнице, не дожив день до своего 74-летия. Караченцова убили онкология, воспаление
легких и отказавшие почки.
Напомним, что в сентябре 2017-го артисту поставили
диагноз "рак". Кроме того, он так и не оправился после аварии, которая произошла в ночь на 28 февраля 2005 года.
Смерть актера потрясла всю страну. Соболезнования родным и близким выразили как представители отечественного шоу-бизнеса, так и поклонники таланта Николая Караченцова.