Фигуранты, используя реквизиты подконтрольных им фиктивных организаций, незаконно осуществляли различные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств...

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в окончательной редакции пяти участникам организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность.Как сообщалось ранее, в марте 2016 года сотрудники ГСУ и оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресекли факт незаконной банковской деятельности.Так, в период с 2014 по 2015 год фигуранты, используя реквизиты подконтрольных им фиктивных организаций, незаконно осуществляли различные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств. За свои услуги соучастники получали материальное вознаграждение в виде процентов.В ходе следственных действий была установлена точная сумма незаконного дохода, которая составила свыше 50 млн рублей.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».Сотрудниками полиции были проведены 11 обысков по местам жительства и работы задержанных, допрошены свидетели и подозреваемые.В настоящее время к уголовной ответственности привлечены пятеро обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28