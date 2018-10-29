В торговом центре города Жешув на юго-востоке Польши в воскресенье обвалился потолок, пострадали семь человек. Шесть человек, получивших травмы, госпитализированы, угрозы их жизням нет.

В торговом центре города Жешув на юго-востоке Польши в воскресенье обвалился потолок, пострадали семь человек.Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию местной полиции, подвесной потолок размером около 40 на 50 метров рухнул на головы посетителей на первом этаже торговой галереи. Шесть человек, получивших травмы, госпитализированы, угрозы их жизням нет.В момент ЧП в магазине было около 50 человек. Их срочно эвакуировали, потому что после обрушения потолка сработала пожарная сигнализация. Причины случившегося выясняются.