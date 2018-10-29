На установку монумента выделили 400 тысяч рублей

На установку монумента выделили 400 тысяч рублейВ Суздале возводят памятник погибшим в Афганистане и локальных войнах. Инициировала это Анна Крюкова - мать погибшего в 2000-м году в Чечне Анатолия Крюкова.Местом выбрали маленький сквер около Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа.Суздальская администрация и местные депутаты выделили на установку 400 тысяч рублей.«Этот памятник станет местом, куда в дни памятных дат смогут прийти близкие и просто неравнодушные люди, чтобы почтить память погибших», - поделилась Анна Крюкова.Установкой памятника занимается бизнесмен из Ярославля.