Изъятое у мужчины является гашишем, массой около 95 граммов, а также плодовыми телами грибов, содержащими псилоцибин...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО задержали 24-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в хранении гашиша и галлюциногенных грибов.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Астрадамской улице задержали безработного 24-летнего жителя Подмосковья.В ходе проверки жилого помещения по месту проживания у молодого человека были обнаружены и изъяты мерные электронные весы, канцелярский нож, курительная трубка, а также спрессованное вещество растительного происхождения и бумажный сверток с неизвестным веществом. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – гашишем, массой около 95 граммов, а также плодовыми телами грибов, содержащими псилоцибин, массой около 2 граммов.По данному факту следствием ОМВД России по Тимирязевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29