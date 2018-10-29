Рассмотрены проблемные вопросы ведения исполнительного производства по делам о возмещении ущерба, причиненного МВД России и его территориальным органам и взаимодействия полиции и судебных приставов.

Совместная работа УМВД России по Владимирской области и УФССП России по Владимирской области по возмещению ущерба, причиненного МВД России, по возвращению в бюджет Российской Федерации денежных средств, затраченных на возмещение вреда, причиненного органами, организациями, подразделениями системы МВД России, а также их должностными лицами, ведется на постоянной основе. Для эффективности работы и достижения общей цели заинтересованными подразделениями двух ведомств регулярно проводятся рабочие совещания.Так, 29 октября 2018 года в УМВД России по Владимирской области состоялось совместное совещание с УФССП России по Владимирской области на котором рассмотрены имеющиеся проблемные вопросы ведения исполнительного производства по делам о возмещении ущерба, причиненного МВД России, УМВД России по Владимирской области и подчиненным территориальным органам МВД России на районном уровне, а также иные вопросы, возникающие при взаимодействии подразделений полиции и судебных приставов.В совещании приняли участие заместитель руководителя УФССП России по Владимирской области А.М. Тамарин, начальник правового отдела УМВД России по Владимирской области полковник внутренней службы М.Д. Калянина, руководители финансовых и иных заинтересованных подразделений.Особое внимание в ходе обсуждения было уделено проблемам, возникающим при ведении исполнительного производства по делам о возмещении ущерба, причиненного МВД России, выработаны действенные меры по их решению.Слаженность и профессиональная согласованность деятельности территориальных органов двух ведомств позволит повысить эффективность взаимодействия при исполнении исполнительных документов и исключить факты нарушения законодательства об исполнительном производстве.