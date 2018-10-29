Местный житель вовлекал 16-летнюю студентку колледжа в распитие спиртосодержащей продукции.

В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Вязниковскому району выявлены факты вовлечения несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции.Установлено, что 20-летний житель Вязниковского района систематически вовлекал 16-летнюю студентку местного колледжа в распитие спиртосодержащей продукции путем личного примера и совместного распития.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции).Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.