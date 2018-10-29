22 октября с дурной вестью в Москву прибыл помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он привез подтверждение заявления Трампа о разрыве с Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Автор: Дмитрий Киселёв22 октября с дурной вестью в Москву прибыл помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он привез подтверждение заявления Трампа о разрыве с Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Пока это сделано на словах, но уже после первых встреч в Москве — с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу и — самое главное — с президентом РФ Владимиром Путиным — стало окончательно ясно, что США сделают это.Формальности себя долго ждать не заставят. Прикрытие американского решения — якобы нарушение договора со стороны России. Но это голословно. Реальный мотив — деньги, которые американский ВПК планирует цинично заработать на гонке вооружений. Договор мешал. А первые заказы уже ранее в этом году пошли. В Москве это очень хорошо понимают, о чем Путин подробно рассказал на совместной пресс-конференции с итальянским премьером Конте."Конечно, самый главный вопрос, если Соединенные Штаты все-таки выйдут из Договора о РСМД, что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами? Если это будет, если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально. И европейские страны, которые согласятся с этим, если до этого дойдет, должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара. Это — очевидная вещь. Сможем ли мы ответить? Сможем. И это будет очень быстро и эффективно", — заверил глава российского государства.Понятно, что у России к американцам по РСМД уже свой счет. "Что является формальным предлогом для возможного выхода наших партнеров из Договора о РСНД? Обвинения в наш адрес, что мы якобы его нарушаем. Но, как обычно, никаких доказательств этого не предъявляется. А Соединенные Штаты уже его нарушили, установив систему противоракетной обороны в Румынии и использовав для этого пусковые установки "Иджис". Поставив их на землю, они что сделали? Эти "Иджисы" могут быть использованы для ударных ракет, а не для антиракет. Для этого нужно только поменять программное обеспечение. Это работа на нескольких часов. Мы даже не поймем, что там произошло, не увидим со стороны. Они уже сами нарушили этот договор. А беспилотные летательные аппараты ударные? Это тоже прямое нарушение. По сути, они ничем не отличаются от ракет малой и средней дальности. Поэтому известный способ "держи вора" в данном случае не работает", — подчеркнул Путин.Да и важно понимать, что все эти американские "Иджисы" легко преодолевает российская гиперзвуковая система высокой точности "Авангард", делая возмездие для США неизбежным. "Авангард" уже запущен в серийное производство, а недавно Владимир Путин в ходе дискуссии на клубе "Валдай" заявил, что система поступит на вооружение в ближайшие месяцы.И все же Болтон привез в Москву действительно дурную весть. Не только для нас, нои для всего мира. Хорошо об этом сказал в The New York Times Михаил Горбачев, подписавший в свое время с президентом США Рейганом Договор по РСМД: "Меня спрашивают, не горько ли мне наблюдать, как рушится то, во что я вложил столько сил? Но дело не в личных переживаниях. На карту поставлено нечто большее. Объявлена новая гонка вооружений. Фактически США взяли на себя инициативу по разрушению всей системы международных договоров и соглашений, на которых держался мир после Второй мировой войны. Но я уверен, что те, кто надеются, что они выиграют от "мирового беспередела", глубоко ошибаются. В войне всех против всех не будет победителя. Особенно если она перерастет в ядерную. А этого исключать нельзя. В условиях непрекращающейся гонки вооружений, напряженности, вражды и всеобщего недоверия шансы этого будут расти. Неужели уже поздно вернуться на путь здравого смысла, диалога, переговоров? Я не хочу терять надежду".Автор: Антон ЛядовКогда новорожденных близнецов Сахаровых пеленали в роддоме в Москве, на другой стороне планеты — в Вашингтоне — Горбачев и Рейган как раз готовились к встрече. Вячеслав Сахаров, еще не знающий, что он стал папой, был на работе: в ожидании двух новостей повторял одну и ту же дистанцию — от телефонного аппарата к радиоприемнику, к которому в тот день прильнула вся страна — подписывался Договор об РСМД.В 70-х США разработали концепцию ограниченной ядерной войны. Она подразумевала перенос зоны конфликта в Европу. В 1979-м НАТО принимает так называемое "двойное решение", которое предусматривало развертывание в Западной Европе баллистических и крылатых ракет и вторым пунктом — переговоры по сдерживании вооружений, которые тогда так и не состоялись. Рональд Рейган, придя к власти в 1980 году, отдает распоряжение о разработке нового ракетного вооружения.Новый фактор — ракеты средней и меньшей дальности. У Советского Союза это были комплексы "Пионер". У США – "Першинг". Именно их в декабре 1983-го США размещают в непосредственной близости от границ СССР — в Западной Германии. Как скажет Замглавы совета американских разведслужб Герберт Мейер, "в Кремле со стула встать не успеют", пока долетит ракета."Ракеты "Першинг-2" были размещены американцами в количестве 120 штук на 108 пусковых установках. Самое опасное было в том, что у них подлетное время составляло до европейской территории Советского Союза от 8 до 12 минут" – рассказал Сергей Миловидов, старший научный сотрудник научно-выставочного отдела Центрального музея ВС России.Жители стран, где американцы размещают ракеты, выходят на многотысячные митинги. Полмиллионна человек — на манифестации в Боне. То же самое происходит в Греции. На плакатах – надписи: "Бомба проблему не решит!" Несмотря на это, в 1985-м США размещают в Европе еще один тип ракет — "Томогавк" — нацеленных на уничтожение советских шахтных пусковых установок. В ответ Советский Союз наращивает производство оперативно-тактических комплексов "Ока", оснащает подводные лодки крылатыми ракетами."Дальнейшая гонка вооружений становилась абсолютно абсурдной. И уровень "сверхубийства", как говорили американские политологи, становился все больше и не приносил ничего, кроме дестабилизации обстановки. И поэтому постепенно созрело у обеих сторон понимание того, что нужно вооружения ограничивать", — отметил Алексей Обухов, бывший заместитель главы делегации СССР на переговорах СССР — США по ядерным и космическим вооружениям, в 1990-1991 годах — заместитель министра иностранных дел СССР.Каких тяжелейший трудов стоил каждый этап переговоров между Москвой и Вашингтоном, советский дипломат, переговорщик экстра-класса Алексей Обухов хорошо помнит. Журналы того времени, в которых печатали регулярные отчеты его и его напарника Мейнарда Глитмана о подготовке переговоров, до сих пор хранит в кабинете легендарной высотки на Смоленской площади. Чтобы документ был не формальной бумажкой, а гарантом безопасности на годы, сотни и американских, и советских дипломатов, экспертов, военных, должны были предусмотреть каждую деталь: от уничтожения ракет до контроля за невозобновлением производства."Приходилось практически не спать или спать урывками. Американцы тоже не спали. Глитман особенно сильно нервничал. И на последней нашей встрече, это было уже поздно вечером накануне вылета в Вашингтон, чтобы успеть на встречу на высшем уровне, он пришел без галстука, закутавшись в шарф, и обратился ко мне с прочувствованными словами, к которым примешивался элемент гнева, определенного недовольства: "Посмотрите, до чего вы довели нашу делегацию! Все не бриты, все устали. Сколько можно?!" Я в полемику вступать не стал и ответил через небольшую паузу: "Давайте приступим к работе по решению последних вопросов", — вспоминает Обухов."Пионер" — самый грозный ракетный комплекс в мире на тот момент. В натовской классификации — СС-20. Его называли "грозой Европы". Сейчас это — музейный экспонат. Сюда водят экскурсии. На протяжении трех лет — с 1988-го по 1991-й — его уничтожали, выстреливая из пусковых установок на военных полигонах в Читинской области и Красноярском крае под пристальным вниманием американских инструкторов. В качестве жеста доброй воли Москва и Вашингтон обменялись макетами ракет "Пионер" и "Першинг-2". Вот он, тогда символ окончания холодной войны. Ракеты ликвидировали, прожигая твердое топливо. При этом сама ядерная часть не уничтожалась. Американцы использовали ее для другого оружия — авиабомб типа Б61, которые по сей день стоят на вооружении США.Договор предусматривал уничтожение ракет, стреляющих на дальность от 500 до 5,5 тысячи километров. Но Москва согласилась избавиться даже от ракеты, которая формально не попадала под договор, — это оперативно-тактической комплекс "Ока"."Взаимные опасения, может быть, даже взаимный страх наряду со здравым смыслом вели нас к поискам нужных договоренностей. Это была ломка холодной войны. Настолько важный был исторически, когда нужно было ломать основные хотя бы структуры холодной войны. Он стал таким столпом стабильности на определенное время", — рассказал Александр Бессмертных, экс-министр иностранных дел СССР.Новость о том, что спустя три десятка лет спокойствия этот столп может покачнуться, американские каналы давали с пометкой breaking news – "срочные новости". Против этого решения уже высказались 49% американцев. "Это большая ошибка. Звучит как ужасная идея. Просто сумасшествие", — говорят они.Особенно резко отреагировали в Европе, ведь в течение 30 лет договор является важным столпом европейской архитектуры безопасности.Президент Франции Макрон обсуждал эту тему с Трампом по телефону. Он "подчеркнул важность этого договора, особенно в том, что касается европейской безопасности и стратегической стабильности".Вашингтон аргументирует решение тем, что Москва якобы нарушила соглашение, но конкретных доказательств предоставлено не было. О том, что Вашингтон сам давно подрывает договор в новых заявлениях, — ни слова.Самый север Польши. Поселок Редзиково. До российской границы с Калининградской областью отсюда — 190 километров, до основной западной границы — 800. Здесь достраивается база противоракетной обороны США, часть ядерного потенциала Соединенных Штатов. Из открытых источников известно, что за заборами размещаются как минимум 3 пусковые установки, в каждой — по 8 ракет. По данным российского Минобороны, системы после небольшой доработки позволяют разместить в них не только оборонительные, но и наступательные ракеты. Подлетное время к западной российской границе — 10 минут.Многие местные сегодня реагируют на базу так же, как и в начале 80-х годов. "Опять начинается гонка вооружений. Это очень не нравится. Это – опасность", — говорят поляки.Речь — о пусковых установках Mk 41. Изначально они разрабатывались и устанавливались на американских крейсерах, оснащенных управляющей системой "Иджис". Эксперты подчеркивают: эта установка универсальна, потому что предназначена как для пуска противоракет типа "Стандарт", так и крылатых ракет морского базирования "Томагавк"."Первый аргумент американцев: там другое программное обеспечение. Что такое другое программное обеспечение? Если вы помните, в начале 90-х годов была известная инициатива Ельцина — Клинтона по обнулению заданий стратегических ракет. Что такое обнуление заданий? Диск вытащили из дисковода и положили в сейф. Нужно опять ввести задание, вытащили этот диск и вставили в дисковод", — сказал Евгений Бужинский, вице-президент РСМД, бывший начальник Международно-договорного управления ГУ международного военного сотрудничества МО РФ.Американцы вдруг заговорили и об угрозе ракет средней дальности со стороны Китая. Свидетелем реакции в Поднебесной стал бывший секретарь Совета Безопасности России Андрей Кокошин, который в эти дни обсуждал проблемы безопасности на международной конференции в Пекине."В Китае крайне негативно реагируют на заявление Соединенных Штатов по Договору о средней и меньшей дальности. И вообще отношения между Китаем и США значительно ухудшились последнее время. Это связано и с торговой войной, которую развязал Вашингтон, и со многими другими ситуациями политического и политико-военного плана", — подчеркнул Кокошин.По всем признакам Соединенные Штаты ведут дело к выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Официальное заявление, возможно, последуют через полтора месяца.