Ключ к успеху в строительной отрасли заключается в умелой работе с брендами в совокупности с грамотным продвижением своей продуктовой линейки, уверен президент группы компаний КОРТРОС Вениамин Голубицкий. По его словам, интерес покупателя к каждому конкретному проекту зависит от его новизны и целостности.

Ключк успеху в строительной отрасли заключается в умелой работе с брендами всовокупности с грамотным продвижением своей продуктовой линейки, уверенпрезидент группы компаний "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий. По его словам,интерес покупателя к каждому конкретному проекту зависит от его новизныи целостности.Достичьуспеха девелоперам поможет умелая работа с брендами вкупе сотстраиванием своей деятельности относительно продуктовой линейки,уверен Вениамин Голубицкий. "Особенно актуально это в свете изменяющихсязаконодательных требований", – подчеркнул он.В качестве примера Голубицкий привел флагманский бренд Headliner,активно развиваемый . Это квартал жилых небоскребов,строящийся в центре столицы, в непосредственной близости от деловогоцентра "Москва-Сити". К настоящему времени на площадке проекта открылся Headliner Club, нацеленный на создание сообщества хэдлайнеров – активных, целеустремленных и амбициозных жителей мегаполиса."Упроекта понятная и четкая аудитория. Многие из тех, кто покупает здеськвартиры, работают в расположенном поблизости деловом центреМосква-Сити", – рассказал главный коммерческий директор ГК "КОРТРОС"Филипп Третьяков.Стоит отметить, что одной из составляющих этого бренда является традиционная премия "Headliner года". До ее старта осталось всего лишь несколько дней: она начнется 1 ноября.Еще один пример бренда ГК "КОРТРОС" – ЖК ILove. В отличие от "Хэдлайнера",он нацелен на семейных людей. В основе его концепции – пространство длявремяпрепровождения всей семьи. Находиться на территории жилогокомплекса будет интересно как взрослым, так и детям. Для маленькихжителей в ЖК ILove появится парк игрового обучения, а взрослые смогут посещать специально организованные вечеринки.На семейную аудиторию нацелен и другой проект компании – ЖК "Академический" в Екатеринбурге. Концепция проекта отражена в его квартирографиии инфраструктуре. Людям, которые приобретают жилье в "Академическом",важно обеспечить не только собственные потребности, но и дать своейсемье все, что ей необходимо.Приэтом Вениамин Голубицкий отмечает, что доходность московских ипетербургских проектов гораздо выше, чем в регионах, что усложняетработу для мелких и средних застройщиков. Президент ГК "КОРТРОС"подчеркнул, что региональным девелоперам необходимо тщательнеепрорабатывать продуктовую линейку, первым делом учитывать интересы ивозможности своих покупателей.Группакомпаний "КОРТРОС" сама раньше была региональным девелопером, котораяначинала свою деятельность в Екатеринбурге. "В столице Урала начиналасьнаша история с зарождения идеи строительства нового жилого района.Теперь этот район стал визитной карточкой современного Екатеринбурга", -подчеркнул Голубицкий. Сегодня "КОРТРОС" стал узнаваемым брендом,авторитет которого растет с каждым днем, резюмировал он.Группакомпаний "КОРТРОС" – один из ведущих девелоперов России. Философиякомпании – создавать удобные городские кварталы со всем необходимым дляжизни и отдыха. ГК присутствует на рынке недвижимости уже более 12 лет.География деятельности компании включает восемь регионов по всей стране.Показателем доверия покупателей к компании является ее растущая выручка. За первые шесть месяцев 2018 года увеличилась на 13% посравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем доходность растетне только в Москве, но и в регионах – Екатеринбурге,Перми и других городах присутствия. "По итогам году мы ожидаем около 25миллиардов рублей выручки – рост на 12-13% по сравнению с 2017 годом", –отметил ранее в беседе с журналистами главный финансовый директор ГКВладислав Яблонских.