Ключ
к успеху в строительной отрасли заключается в умелой работе с брендами в
совокупности с грамотным продвижением своей продуктовой линейки, уверен
президент группы компаний КОРТРОС Вениамин Голубицкий. По его словам,
интерес покупателя к каждому конкретному проекту зависит от его новизны
и целостности.
Ключ
к успеху в строительной отрасли заключается в умелой работе с брендами в
совокупности с грамотным продвижением своей продуктовой линейки, уверен
президент группы компаний "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий. По его словам,
интерес покупателя к каждому конкретному проекту зависит от его новизны
и целостности.
Достичь
успеха девелоперам поможет умелая работа с брендами вкупе с
отстраиванием своей деятельности относительно продуктовой линейки,
уверен Вениамин Голубицкий. "Особенно актуально это в свете изменяющихся
законодательных требований", – подчеркнул он.
В качестве примера Голубицкий привел флагманский бренд Headliner,
активно развиваемый . Это квартал жилых небоскребов,
строящийся в центре столицы, в непосредственной близости от делового
центра "Москва-Сити". К настоящему времени на площадке проекта открылся Headliner Club, нацеленный на создание сообщества хэдлайнеров – активных, целеустремленных и амбициозных жителей мегаполиса.
"У
проекта понятная и четкая аудитория. Многие из тех, кто покупает здесь
квартиры, работают в расположенном поблизости деловом центре
Москва-Сити", – рассказал главный коммерческий директор ГК "КОРТРОС"
Филипп Третьяков.
Стоит отметить, что одной из составляющих этого бренда является традиционная премия "Headliner года". До ее старта осталось всего лишь несколько дней: она начнется 1 ноября.
Еще один пример бренда ГК "КОРТРОС" – ЖК ILove. В отличие от "Хэдлайнера",
он нацелен на семейных людей. В основе его концепции – пространство для
времяпрепровождения всей семьи. Находиться на территории жилого
комплекса будет интересно как взрослым, так и детям. Для маленьких
жителей в ЖК ILove появится парк игрового обучения, а взрослые смогут посещать специально организованные вечеринки.
На семейную аудиторию нацелен и другой проект компании – ЖК "Академический" в Екатеринбурге. Концепция проекта отражена в его квартирографии
и инфраструктуре. Людям, которые приобретают жилье в "Академическом",
важно обеспечить не только собственные потребности, но и дать своей
семье все, что ей необходимо.
При
этом Вениамин Голубицкий отмечает, что доходность московских и
петербургских проектов гораздо выше, чем в регионах, что усложняет
работу для мелких и средних застройщиков. Президент ГК "КОРТРОС"
подчеркнул, что региональным девелоперам необходимо тщательнее
прорабатывать продуктовую линейку, первым делом учитывать интересы и
возможности своих покупателей.
Группа
компаний "КОРТРОС" сама раньше была региональным девелопером, которая
начинала свою деятельность в Екатеринбурге. "В столице Урала начиналась
наша история с зарождения идеи строительства нового жилого района.
Теперь этот район стал визитной карточкой современного Екатеринбурга", -
подчеркнул Голубицкий. Сегодня "КОРТРОС" стал узнаваемым брендом,
авторитет которого растет с каждым днем, резюмировал он.
Группа
компаний "КОРТРОС" – один из ведущих девелоперов России. Философия
компании – создавать удобные городские кварталы со всем необходимым для
жизни и отдыха. ГК присутствует на рынке недвижимости уже более 12 лет.
География деятельности компании включает восемь регионов по всей стране.
Показателем доверия покупателей к компании является ее растущая выручка. За первые шесть месяцев 2018 года увеличилась на 13% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем доходность растет
не только в Москве, но и в регионах – Екатеринбурге,
Перми и других городах присутствия. "По итогам году мы ожидаем около 25
миллиардов рублей выручки – рост на 12-13% по сравнению с 2017 годом", –
отметил ранее в беседе с журналистами главный финансовый директор ГК
Владислав Яблонских.