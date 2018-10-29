Причиной смерти, по предварительному диагнозу, стал оторвавшийся тромб

Причиной смерти, по предварительному диагнозу, стал оторвавшийся тромбВетеран футбола умер на турнире, который проходил во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.Играющий тренер ветеранской футбольной команды «Форвард» Сергей Сергеевич Новоселов скоропостижно скончался в 55 лет.Это произошло во время проведения межрегионального турнира по футболу, посвященного 65-летию со дня рождения владимирского тренера Виктора Пузанова. Причиной смерти, по предварительному диагнозу, стал оторвавшийся тромб.«От своего имени и от лица всех жителей Владимирской области я выражаю мои искренние соболезнования родным Сергея Сергеевича. Мы скорбим вместе с вами. Сергей Новоселов был примером для своей команды, неравнодушным, сильным духом человеком. Он навсегда останется жить в сердцах всех, кто его любил, ценил, кто болел за него!» - обратился к близким Сергея Новоселова губернатор Владимир Сипягин.