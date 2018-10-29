Выполнять его функции в администрации Владимирской области будет Павел Панфилов

Выполнять его функции в администрации Владимирской области будет Павел ПанфиловВладимир Сипягин представил руководителям департаментов Белого дома советника по социальным вопросам Павла Панфилова. Депутат пришел на место увольняющегося вице-губернатора по социальной политике Михаила Колкова. Об этом стало известно 29 октября.В пресс-службе областной администрации отметили, что Михаил Колков покинет свой пост 9 ноября. Заявление по собственному желанию заместитель губернатора написал 28 сентября.