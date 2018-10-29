Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от Краснодара в рамках 12-го тура российской премьер-лиги заявил, что его команде пока не хватает опыта игры на нескольких фронтах. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу быков.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Краснодара" в рамках 12-го тура российской премьер-лиги заявил, что его команде пока не хватает опыта игры на нескольких фронтах. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "быков"."До замен мы смотрелись хорошо, контролировали игру и после забитого мяча, — приводит слова Гончаренко официальный сайт армейцев. – Однако вышедшие на замену футболисты не вошли в ритм игры. Они не отбирали, ни начинали атаки. Не мог сказать, что это и стало причиной поражения – мы и без того смотрелись неплохо. Тускловато смотрелись и мы, и соперник, хоть мы и имели на два больше для подготовки к игре. Но пока ребятам не хватает опыта выступлений на нескольких фронтах. К тому же, сказывается несыгранность".Напомним, что ЦСКА по ходу матча выигрывал, но за проиграл матч по сути за две минуты, когда Ари и Виктор Классон забили по голу.