Спустя 10 дней после смерти солиста группы Нэнси Сергея Бондаренко его друг высказал свои подозрения о причинах скоропостижного ухода 31-летнего музыканта из жизни. Гитарист группы Мираж Алексей Горбашов считает, что он скончался из-за врачебной ошибки после того, как ему вырезали шишку.

Спустя 10 дней после смерти солиста группы "Нэнси" Сергея Бондаренко его друг высказал свои подозрения о причинах скоропостижного ухода 31-летнего музыканта из жизни.Гитарист группы "Мираж" Алексей Горбашов считает, что он скончался из-за врачебной ошибки.Ранее основатель группы (самый известный хит которой – "Дым сигарет с ментолом") – отец Сергея Анатолий Бондаренко в соцсетях лишь сообщил о смерти сына. При этом причину он не назвал, сказав лишь, что это не был несчастный случай.Горбашов же сообщил журналистам, что Бондаренко умер через несколько дней после того, как ему вырезали какую-то шишку на спине.Вероятно, предполагает друг Сергея, у него после этого развилась какая-то инфекция, поскольку "после операции Сереже стало только хуже".Его увезли в реанимацию, подключили к аппарату искусственного дыхания, а через два дня он умер, пишет StarHit со ссылкой на слова Горбашова.Он также сообщил, что проводить экспертизу, чтобы выяснить причину смерти, его родители не стали, так что теперь выяснить правду невозможно.У Сергея Бондаренко было украинское гражданство. Он умер и похоронен в Киеве.