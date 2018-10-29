Министр внутренних дел поблагодарил приглашенных за душевную теплоту, отзывчивость, бескорыстие и в то же время – нетерпимое отношение к нарушителям закона.

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил государственные и ведомственные награды представителям добровольческих объединений, сотрудникам органов внутренних дел, курсантам образовательных организаций системы МВД России, активно участвующим в волонтерской деятельности.Открывая торжественную церемонию, Министр напомнил, что чествование активных участников добровольческих организаций правоохранительной направленности проходит в Год волонтера и в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел. «Для МВД России важны поддержка неравнодушных граждан, дальнейшее укрепление и развитие партнерских отношений с общественными объединениями, деятельность которых сегодня многогранна и крайне востребована», – подчеркнул Владимир Колокольцев,В качестве примера Глава ведомства привел многолетнее сотрудничество с поисковыми отрядами, которые сформированы в большинстве регионов и включают в себя около 15 тысяч человек: «Их содействие позволяет расширить район поиска, быстрее опросить местных жителей и спасти оказавшихся в беде. За 9 месяцев волонтеры помогли установить местонахождение более 2 тысяч пропавших без вести, в том числе 700 несовершеннолетних».Владимир Колокольцев отметил вклад добровольцев в обеспечение безопасности на дорогах: «Только с января по сентябрь в результате проверки полученной от граждан информации пресечено почти 240 тысяч нарушений правил дорожного движения. В том числе – задержано 23 тысячи водителей с признаками опьянения. Тем самым удалось снизить риск возникновения ситуаций, создающих угрозу безопасности людей».Глава МВД России высоко оценил взаимодействие с антинаркотическими движениями, которые насчитывают свыше 400 тысяч человек: «Они помогают нам выявлять места сбыта наркотиков и лиц, причастных к их незаконному обороту. Положительные результаты приносит просветительская деятельность таких организаций, проводимые ими профилактические акции, ориентированные, прежде всего, на молодежь».Среди сотрудников полиции немало тех, кто занимается волонтерской работой, в свободное от службы время участвует в поисковых экспедициях на местах сражений Великой Отечественной войны, в различных гуманитарных проектах, оказывает поддержку людям с ограниченными возможностями, детским учреждениям.Министр внутренних дел поблагодарил приглашенных за душевную теплоту, отзывчивость, бескорыстие и в то же время – нетерпимое отношение к нарушителям закона.СправочноУчастниками торжественного мероприятия в МВД России стали:– президент Фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв (г. Москва), координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» г. Иваново Константин Дишкант, представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» во Владимирской области Марина Дедиц (номинация «Помощь в розыске пропавших без вести, в том числе несовершеннолетних»); – председатель Вологодского отделения «Российского Красного Креста» Игорь Трофимов, руководитель отряда «ГРОМ» в Ярославской области Андрей Ратехин, студентка МГТУ им. Баумана, активист антинаркотического движения «Здоровая инициатива» Полина Чепик (номинация «Содействие в профилактике социально опасных форм поведения граждан, в том числе незаконного потребления и оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»);– руководитель общественного движения «Дорога для трезвых» Федор Голубев (Республика Марий Эл), руководитель общественной организации «Добровольная народная дружина «Дорожный патруль» Сергей Ковалевский (номинация «Деятельность, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения»);– создатель и руководитель поискового отряда Поныровского района Курской области, подполковник полиции в отставке Юрий Казначеев, руководитель поискового отряда «Долг и честь» в Республике Северная Осетия-Алания подполковник внутренней службы Владимир Бахтин, доброволец-поисковик полковник полиции Айрат Валеев (ГУ МВД России по г. Москве) (номинация «Участие в патриотическом воспитании и сохранении исторической памяти»);– капитан полиции Дмитрий Панин (ГУ МВД России по Красноярскому краю), слушатели Санкт-Петербургского университета МВД России Максим Смирнов, Анна Мельник, Мария Колесник; курсант Сибирского юридического института МВД России Екатерина Шмакова (номинация «Добровольческая (волонтерская) деятельность сотрудников органов внутренних дел и учащихся образовательных организаций МВД России»).