Наш земляк внес большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа»
Наш земляк внес большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа»
Президент России Владимир Путин объявил благодарность генеральному директору «Магистраль ЛТД» Михаилу Максюкову.
Житель Владимирской области внес большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа», который позволил создать широкий модельный ряд отечественных автомобилей.
Соответствующее распоряжение глава государства подписал 10 октября этого года.