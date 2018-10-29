Наш земляк внес большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа»

Наш земляк внес большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа»Президент России Владимир Путин объявил благодарность генеральному директору «Магистраль ЛТД» Михаилу Максюкову.Житель Владимирской области внес большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа», который позволил создать широкий модельный ряд отечественных автомобилей.Соответствующее распоряжение глава государства подписал 10 октября этого года.