Стороны обсудят вопрос создания на территории 33 региона крупного промышленного деревообрабатывающего производства

Стороны обсудят вопрос создания на территории 33 региона крупного промышленного деревообрабатывающего производстваВ начале ноября Владимир Сипягин с рабочим визитом поедет в Турецкую Республику. Главная цель поездки – проведение переговоров с руководством холдинга «Йылдызлар Ятырым» (Yildizlar Yatirim). Стороны обсудят вопрос создания на территории 33 региона крупного промышленного деревообрабатывающего производства.Когда-то компания из Турции уже хотела построить в Собинском районе производство по выпуску древесных плит, смол и ламинированного напольного покрытия. Белый дом вот уже 3 года ведет работу с инвестором.Также в ходе рабочей поездки губернатор хочет провести ряд деловых встреч с турецкими предпринимателями, которые заинтересованы в сотрудничестве с Владимирской областью. Бизнесменам представят инвестиционный и промышленный потенциал нашего региона.