Вернулись с наградами патриотического фестиваля. Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества Музыкальная дорожка прошёл в московском Музее Победы.

Вернулись с наградами патриотического фестиваля. Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества "Музыкальная дорожка" прошёл в московском Музее Победы. Юные таланты исполняли военно-патриотические песни, танцевальные композиции, читали стихи, посвященные Родине. В числе гостей фестиваля – около 100 артистов из разных регионов России, в том числе, из Владимирской области. Нашим исполнителям удалось завоевать призы фестиваля. В номинации Эстрадный вокал на иностранном языке 1 место заняла участница из города Александрова Ольга Артемьева. Гран-при завоевала Анастасия Потапкина. Она представляла деревню Следнёво Александровского района.