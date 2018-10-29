Женщина не смогла пояснить, почему находится на железнодорожном вокзале

Женщина не смогла пояснить, почему находится на железнодорожном вокзалеСотрудники Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте помогли пенсионерке, которая страдает расстройством памяти, вернуться домой.Старший прапорщик полиции Сергей Герасимов и сержант полиции Владимир Мачин подошли к женщине без документов, на вид ей около 80 лет. Она не смогла пояснить, почему находится на железнодорожном вокзале.Сотрудники уголовного розыска установили данные женщины. Выяснилось, что пенсионерка находится в розыске в Балашихе Московской области и, действительно, страдает потерей памяти. Именно поэтому она не знала, как оказалась на вокзале во Владимире.Правоохранители передали пожилую женщину родственникам.