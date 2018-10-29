Боксер встретился со спортсменом из Танзании Мфаумэ Мфаумэ

Боксер встретился со спортсменом из Танзании Мфаумэ МфаумэВ эти выходные во Владимире прошел вечер профессионального бокса. В главном событии дня владимирский спортсмен Вагинак Тамразян встретился со спортсменом из Танзании Мфаумэ Мфаумэ.Наш боксер дважды отправил соперника на настил ринга, а во втором раунде смог одержать победу техническим нокаутом.По результатам поединка Вагинак Тамразян завоевал титул чемпиона мира по версии WPBF (World Professional Boxing Federation).