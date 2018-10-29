ГИБДД начала профилактическую операцию Пешеход. Это связано с участившимися случаями наездов на пешеходов. В четверг в Муроме на зебре погиб ребёнок, за выходные двое погибших в Камешковском районе, в воскресенье на Пекинке в черте Владимира сбили четверых человек. Большинство трагедий с пешеходами происходит в тёмное время суток, когда человека на нерегулируемом пешеходном переходе трудно заметить.

ГИБДД начала профилактическую операцию "Пешеход". Это связано с участившимися случаями наездов на пешеходов. В четверг в Муроме на "зебре" погиб ребёнок, за выходные двое погибших в Камешковском районе, в воскресенье на Пекинке в черте Владимира сбили четверых человек. Большинство трагедий с пешеходами происходит в тёмное время суток, когда человека на нерегулируемом пешеходном переходе трудно заметить. ГИБДД призывает граждан надевать по возможности верхнюю одежду нетёмных цветов со светоотражающими элементами, и помнить, что "зебра" - то не стопроцентная гарантия безопасности на проезжей части.Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области: "Прежде чем начать движение пешеход должен убедиться в том, что его переход будет безопасным для него. То есть должен убедиться, что транспорт остановился, или он находится на достаточно длительном расстоянии, и ему хватит времени, чтобы пересечь дорогу. Основное ещё правило - смотри дважды. То есть, обходя первый автомобиль, лучше всегда ещё раз посмотреть и убедиться, что второй автомобиль не приближается, или он остановился".За то, что водитель не пропустил пешехода - ему грозит штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей. А если пешеход перейдёт дорогу в неположенном месте и будем пойман инспектором ГИБДД, то его оштрафуют на 500 рублей.