Малыш прилетел на территорию детского сада № 20

Малыш прилетел на территорию детского сада № 20Сотрудники Дирекции особо охраняемых территорий Владимирской области ведомства выходили и выпустили на волю мохноногого сыча.Малыш прилетел на территорию детского сада № 20 на улице Северной во Владимире. Очаровательный гость пытался спастись от нападающих на него ворон. Воспитатели детсада совершенно правильно не оставили птицу детям и отнесли его специалистам.В офисе ведомства он просидел до темноты, зажмуривая глаза при приближении людей и делая вид, что его тут нет.К счастью, совенок не пострадал от грозного нападения, и той же ночью сотрудники Дирекции привезли и выпустили птицу в парке «Дружба».