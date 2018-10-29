Девочка не выдержала и убежала из дома

Девочка не выдержала и убежала из домаВо Владимире 8-летняя девочка не выдержала побоев и сбежала из дома. По информации регионального СледКома, 32-летней женщине вынесли приговор за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сопряженное с жестоким обращением с малолетней.История началась год назад. Второклассница ушла из дома и не вернулась. Ее разыскивали полицейские, следователи и неравнодушные горожане. Только на следующий день девочку нашли в гаражах на улице Асаткина, где малышка соорудила себе нечто похожее на домик.Ребенка привезли в следственное управление, успокоили, накормили, во время общения девочка постоянно повторяла «Больше туда никогда не вернусь». На теле малышки обнаружили синяки на лице, руках и ногах.Девочку тут же изъяли из семьи. Она оказалась в интернате, но сейчас ее воспитывает родная бабушка.Выяснилось, что мать девочки по любому поводу била и унижала ребенка. Разозлить ее могло все – долгая прогулка, съеденный без разрешения суп или двойка в школе.Женщина признала свою вину, оправдав свои поступки тем, что сильно устает на работе и воспитанием девочки заниматься ей некогда. Она согласна, что малышке будет лучше с бабушкой.Суд приговорил женщину к 420 часам обязательных работ.