Пешеходов госпитализировали с различными травмами

Пешеходов госпитализировали с различными травмамиВо Владимире 71-летняя женщина за рулем «Лады» сбила двух человек. В пресс-службе регионального МВД сообщают, что авария произошла вечером 28 октября на дороге «Владимир – Содышка».По предварительной информации, пенсионерка не пропустила пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемой «зебре».В результате происшествия пострадали 53-летняя женщина и 6-летний ребенок. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга бабушку и внука госпитализировали.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.