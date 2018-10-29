Выставка посвящена 100-летию окончания Великой войны

Выставка посвящена 100-летию окончания Великой войны11 ноября 2018 года исполняется 100 лет со дня окончания Первой мировой войны, в которой Россия в союзе с Великобританией, Францией, Сербией и другими государствами противостояла военному блоку Германии, Австро-Венгрии и Османской империи, в итоге, потерпевшему поражение. Россия вышла из войны 3 марта 1918 года, в результате подписания сепаратного мирного договора с Германией.Вооруженный конфликт, начавшийся 28 июля 1914 года, унес около 10 миллионов жизней солдат с обеих сторон, жертвы со стороны гражданского населения достигают 12 миллионов человек. Российская империя, по разным подсчетам, потеряла в этой войне от 1 до 2 миллионов убитыми и пропавшими без вести, около 3 миллионов военнослужащих было ранено, от 2 до 3,5 миллионов солдат и офицеров попали в плен.С началом боевых действий одним из действенных агитационных ресурсов стали почтовые открытки, значительная часть которых изображала противников в карикатурном виде и содержала призывы к войне до победного конца. За время войны почтами всех стран было доставлено около 7 миллиардов открыток. Со временем их тематика от карикатуры и гротеска менялась в сторону реализма. В России широкое распространение получили открытки с фотографиями, сделанными на линии фронта и в ближнем тылу.Представленные на выставке 8 открыток из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника отражают реалии последних для России месяцев войны.Владимир. Исторический музейС 30 октября по 24 декабря 2018