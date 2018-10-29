В результате аварии мужчины госпитализированы с тяжелыми травмами

В результате аварии мужчины госпитализированы с тяжелыми травмамиПешеходы все чаще попадают под колеса автомобилей. Вечером 28 октября на 16-ом километре федеральной трассы М-7 произошло ДТП, в котором пострадали двое мужчин.По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля «ВАЗ-2112» сбил двоих пешеходов - 43 и 56 лет. Пострадавшие перебегали дорогу в неустановленном месте. В результате аварии мужчины госпитализированы с тяжелыми травмами.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.