В российском волейболе разгорается скандал. Московское Динамо подает протест на результат матча с санкт-петербургским Зенитом из-за ошибки судей, которые не внесли в протокол встречи результативное очко, выигранное московскими волейболистами.

В российском волейболе разгорается скандал. Московское "Динамо" подает протест на результат матча с санкт-петербургским "Зенитом" из-за ошибки судей, которые не внесли в протокол встречи результативное очко, выигранное московскими волейболистами.Как сообщает пресс-служба команды на своем официальном сайте, "Динамо" намерено обратиться во Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ) с просьбой аннулировать результат матча и назначить переигровку.Встреча состоялась 28 октября в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. "Динамо" утверждает, что в четвертом сете при счете 21:20 в пользу "Зенита" судьи не внесли в протокол очко гостей. В итоге данная ошибка привела к тому, что матч был объявлен завершенным при фактическом счете 25:24 в пользу санкт-петербургского клуба.Отмечается, что тренерский штаб "Динамо" пытался обратить внимание судейской коллегии на неточность в протоколе, но судьи на это требование не отреагировали.