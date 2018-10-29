Новый хозяин семикомнатной квартиры оперной певицы
Мурат Миржоев рассказал о том, как проходила купля-продажа
с молодым мужем артистки Далхатом Халаевым. Мужчина отрицает все обвинения в
свой адрес.
Новый хозяин семикомнатной квартиры оперной певицы
Мурат Миржоев рассказал о том, как проходила купля-продажа
с молодым мужем артистки Далхатом Халаевым. Мужчина отрицает все обвинения в
свой адрес.
Мария Максакова ищет виновных
в мошенничестве с ее квартирой в Москве. Певица вступила в фиктивный брак с
Далхатом Халаевым, чтобы ей было решать юридические вопросы. Супруг продал
элитную столичную недвижимость певицы.
В программе "Новые
русские сенсации" на НТВ Халаев утверждает, что обещанных денег
за квартиру он так и не получил. В свою очередь покупатель заверяет, что давно
расплатился с молодым мужем Максаковой.
По словам Миржоева, он приобрел жилье по существенно заниженной цене – 45
миллионов рублей. При этом он собирался перепродать ее за гораздо большую
сумму. Однако после громкого скандала с данной недвижимостью и широкой огласки,
мужчина в виде исключения готов вернуть квартиру прежним владельцам за те же
деньги, за которые ее купил.
Молодой
же муж Максаковой и этом
утверждает, что получил от
Миржоева только три с половиной миллиона рублей, хоть обещанная сумма якобы составляла
более ста миллионов. Далхат Халаев признался,
что ему очень стыдно, поскольку он не смог оправдать доверия знаменитой супруги,
которая с его помощью надеялась продать квартиру.
Разобраться в обстоятельствах запутанного дела
можно будет только в судебном порядке. Мария Максакова уже подала соответствующий
иск.