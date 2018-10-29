Новый хозяин семикомнатной квартиры оперной певицы Мурат Миржоев рассказал о том, как проходила купля-продажа с молодым мужем артистки Далхатом Халаевым. Мужчина отрицает все обвинения в свой адрес.

Новый хозяин семикомнатной квартиры оперной певицыМурат Миржоев рассказал о том, как проходила купля-продажас молодым мужем артистки Далхатом Халаевым. Мужчина отрицает все обвинения всвой адрес.Мария Максакова ищет виновныхв мошенничестве с ее квартирой в Москве. Певица вступила в фиктивный брак сДалхатом Халаевым, чтобы ей было решать юридические вопросы. Супруг продалэлитную столичную недвижимость певицы.В программе "Новыерусские сенсации" на НТВ Халаев утверждает, что обещанных денегза квартиру он так и не получил. В свою очередь покупатель заверяет, что давнорасплатился с молодым мужем Максаковой.По словам Миржоева, он приобрел жилье по существенно заниженной цене – 45миллионов рублей. При этом он собирался перепродать ее за гораздо большуюсумму. Однако после громкого скандала с данной недвижимостью и широкой огласки,мужчина в виде исключения готов вернуть квартиру прежним владельцам за те жеденьги, за которые ее купил.Молодойже муж Максаковой и этомутверждает, что получил отМиржоева только три с половиной миллиона рублей, хоть обещанная сумма якобы составлялаболее ста миллионов. Далхат Халаев признался,что ему очень стыдно, поскольку он не смог оправдать доверия знаменитой супруги,которая с его помощью надеялась продать квартиру.Разобраться в обстоятельствах запутанного деламожно будет только в судебном порядке. Мария Максакова уже подала соответствующийиск.