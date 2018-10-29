В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело

В отношении молодого человека возбуждено уголовное делоВ Вязниковском районе полицейские поймали мужчину, спаивающего 16-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Следствие установило, что 20-летний местный житель систематически приглашал студентку местного колледжа вместе выпить. Девушка соглашалась, смотря на пример старшего товарища.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции. Максимальное наказание за эту статью – лишение свободы на срок до 4-х лет.