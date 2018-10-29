Мария Максакова опасается за свою жизнь. Оперная дива отказалась принимать цветы от благодарных зрителей после спектакля.

Мария Максакова опасается за свою жизнь. Оперная дива отказаласьпринимать цветы от благодарных зрителей после спектакля.О переживаниях Марии Маскаковой рассказал на своей страницев соцсети Facebook Андрей Шаврей. Латвийский журналист изложил свой разговор спевицей по мессенджеру.Поводом для беседы стал запланированный концерт "Балтийскийпуть", с которым Максакова выступит в Латвийской Национальной опере 3декабря. Состоялась она сразу после того, как Мария исполнила партию Татьяны вОпере города Днепр (бывший Днепропетровск).Максакова призналась журналисту, что после спектакля небрала в руки цветы, которые поднесли ей поклонники – по словам певицы, в целяхбезопасности. "Но это были розы преимущественно. От Вас в Риге приму,Андрей", – приводит Шаврей слова Марии.Как писали Dni.Ru, Мария Максакова ищетвиновных в мошенничестве с ее квартирой в Москве. Певица вступила в фиктивныйбрак с Далхатом Халаевым, чтобы иметь возможность решать юридические вопросы.Однако супруг продал элитную столичную недвижимость певицы.Халаев заявил, что обещанных денег за квартиру так и неполучил. В свою очередь покупатель заверил, что давно расплатился с молодыммужем Максаковой. Некто Миржоев заявил, что приобрел жилье по заниженной цене –45 миллионов рублей – а перепродать квартиру собирался за гораздо большую сумму.