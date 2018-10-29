Мария Максакова опасается за свою жизнь. Оперная дива отказалась
принимать цветы от благодарных зрителей после спектакля.
Мария Максакова опасается за свою жизнь. Оперная дива отказалась
принимать цветы от благодарных зрителей после спектакля.
О переживаниях Марии Маскаковой рассказал на своей странице
в соцсети Facebook Андрей Шаврей. Латвийский журналист изложил свой разговор с
певицей по мессенджеру.
Поводом для беседы стал запланированный концерт "Балтийский
путь", с которым Максакова выступит в Латвийской Национальной опере 3
декабря. Состоялась она сразу после того, как Мария исполнила партию Татьяны в
Опере города Днепр (бывший Днепропетровск).
Максакова призналась журналисту, что после спектакля не
брала в руки цветы, которые поднесли ей поклонники – по словам певицы, в целях
безопасности. "Но это были розы преимущественно. От Вас в Риге приму,
Андрей", – приводит Шаврей слова Марии.
Как писали Dni.Ru, Мария Максакова ищет
виновных в мошенничестве с ее квартирой в Москве. Певица вступила в фиктивный
брак с Далхатом Халаевым, чтобы иметь возможность решать юридические вопросы.
Однако супруг продал элитную столичную недвижимость певицы.
Халаев заявил, что обещанных денег за квартиру так и не
получил. В свою очередь покупатель заверил, что давно расплатился с молодым
мужем Максаковой. Некто Миржоев заявил, что приобрел жилье по заниженной цене –
45 миллионов рублей – а перепродать квартиру собирался за гораздо большую сумму.