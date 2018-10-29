Межконтинентальные баллистические ракеты Тополь могут снова начать выводить на орбиту гражданские спутники к 2020 году. Роскосмос и правительство России этот проект уже поддержали. Слово за Владимиром Путиным. Ожидается, что президент даст добро не позднее этого ноября.

Межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь" могут снова начать выводить на орбиту гражданские спутники к 2020 году. "Роскосмос" и правительство России этот проект уже поддержали. Слово за Владимиром Путиным. Ожидается, что президент даст добро не позднее этого ноября.Для подготовки к запускам потребуется около двух лет, рассказал агентству РИА Новости генеральный конструктор дирекции проектов ТЭК Объединенной ракетно-космической корпорации Юрий Соломонов.Напомним, первый старт гражданского "Тополя", который получил название "Старт-1", состоялся в 1993 году с космодрома Плесецк. Всего провели 7 запусков, один из которых оказался неудачным.В конечном счете, "Старт-1" себя хорошо зарекомендовал даже на международном рынке, добавил Соломонов. Один запуск обходился недорого и не требовал особой инфраструктуры, так как "Тополь" – самодостаточная подвижная пусковая установка.Ракета "Тополя" несет боевую часть весом 1 тонна и мощностью в половину мегатонны. Гражданская версия выводила на орбиту в основном аппараты дистанционного зондирования Земли массой 250-350 килограммов.