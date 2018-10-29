Главный тренер московского Локомотива Юрий Семин прокомментировал победный поединок 12-го тура российской премьер-лиги против красноярского Енисея. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу действующего чемпиона России.

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победный поединок 12-го тура российской премьер-лиги против красноярского "Енисея". Матч завершился со счетом 3:0 в пользу действующего чемпиона России."Когда забиваешь все свои моменты, есть победа. Нет голов – нет и победы. "Енисей" сегодня не забил, мы забили – вот и весь футбол, — приводит слова Семина официальный сайт железнодорожников. — В матче Лиги чемпионов с "Порту" мы не реализовали два момента и проиграли. Сегодня реализация получилась лучше"."По матчу отмечу бойцовские качества игроков, ведь после проигрыша от "Порту" атмосфера в команде была не лучшей. Мне понравилась самоотдача и энтузиазм футболистов, они молодцы. Соперник много атаковал, а мы сражались в обороне и Кверквелия не покинул поле даже с разбитой головой".Напомним, что после победы над "Енисеем" подопечные Юрия Семина набрали 21 балл, заняв в турнирной таблице РПЛ предварительное второе место.