За избиение дочери пойдет на обязательные работы. Во Владимире вынесли приговор маме, чей ребенок сбежал из дома, не выдержав жестокого обращения. Напомним, резонансная история произошла в октябре прошлого года. Малышку, которая не вернулась домой после школы, тогда искали следователи, сотрудники полиции, общественники и волонтеры. Найти восьмилетнюю девочку удалось только на следующий день в гаражах. Школьница отказывалась возвращаться домой. Экспертиза обнаружила на теле девочки кровоподтеки.

За избиение дочери пойдет на обязательные работы. Во Владимире вынесли приговор маме, чей ребенок сбежал из дома, не выдержав жестокого обращения. Напомним, резонансная история произошла в октябре прошлого года. Малышку, которая не вернулась домой после школы, тогда искали следователи, сотрудники полиции, общественники и волонтеры. Найти восьмилетнюю девочку удалось только на следующий день в гаражах. Школьница отказывалась возвращаться домой. Экспертиза обнаружила на теле девочки кровоподтеки. Позже следствие выяснило, что в течение года ребенок подвергался жестокому обращению со стороны матери. Женщина по несколько раз в месяц наносила дочери побои, таскала за волосы. Поводом для телесного наказания могли стать слишком долгая прогулка на улице, низкая успеваемость, плохое поведение в школе или съеденный без разрешения суп. Причем сама мама воспитанием дочери не занималась. Малышка стремилась жить у бабушки, которая относилась к ней по-доброму, уроки делала со знакомым матери, забиравшим ее из школы. Исследованы характеризующие материалы подсудимой, которая неоднократно привлекалась к административной ответственности, в том числе за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Женщина признала все факты жестокого обращения с дочерью, пояснив, что много работает, заниматься ребенком у нее не хватает времени. Девочку устроили в интернат, опеку над ребенком приняла на себя бабушка. Приговором мирового судьи судебного участка № 5 Октябрьского района осужденной назначено наказание в виде 420 часов обязательных работ.