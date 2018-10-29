Четверо сбитых пешеходов за сутки. Такова печальная статистика по Владимиру за прошедшие выходные. 28 октября на 1 километре автодороги Владимир-Содышка под колеса машины попали женщина и 6-летний ребенок.

Четверо сбитых пешеходов за сутки. Такова печальная статистика по Владимиру за прошедшие выходные. 28 октября на 1 километре автодороги "Владимир-Содышка" под колеса машины попали женщина и 6-летний ребенок. В соцсетях пишут, что это были бабушка и внук. ДТП случилось в 18:10 на нерегулируемом пешеходном переходе. По предварительной информации, когда пешеходы пересекали дорогу по зебре, на них наехала "Лада Гранта". За рулем была женщина 1947 года рождения. Малыш и его родственница госпитализированы с диагнозом " закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга". Второе ДТП произошло в этот же день часом позже. По предварительной информации, двое мужчин переходили М-7 у поворота на Иваново в непредназначенном для этого месте. Трасса там плохо освещена. В результате мужчины оказались под колесами "ВАЗа" 12-ой модели. За рулем был местный житель 92-го года рождения. У пешеходов тяжелые травмы. Оба госпитализированы.