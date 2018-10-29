Федеральное бюро расследований США изучает, не искажала ли компания Tesla Inc. данные об объемах выпуска седанов Model 3, что могло ввести в заблуждение инвесторов.

Федеральное бюро расследований США изучает, не искажала ли компания Tesla Inc. данные об объемах выпуска седанов Model 3, что могло ввести в заблуждение инвесторов. Об этом говорится в статье, опубликованной в The Wall Street Journal.В публикации уточняется, что речь идет о данных, относящихся к началу 2017 года, которыми заинтересовалось ФБР. В последние недели, после заключения Илоном Маском мирового соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая обвиняла компанию и ее руководителя в введении инвесторов в заблуждение относительно реальности планов по ее делистингу, ФБР интенсивно интересуется деятельностью компании Tesla Inc.Компания уже делала заявления, в которых говорилось, что от инвесторов не скрывались трудности, связанные с запуском в массовое производство автомобиля Model 3. Компания вышла на уровень производства в пять тысяч электромобилей в неделю на полгода позже, чем планировалось. Хотя весной 2017 года Маск обещал достичь этих показателей к концу года. В действительности же Tesla выпустила лишь 2,7 тысячи автомобилей за весь 2017 год.Сейчас Бюро сравнивает заявления компании и фактические объемы выпуска, пытаясь выяснить, делала ли Tesla прогнозы, уже заранее зная, что заявленных целей будет невозможно достичь.Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в суд с иском в конце сентября 2018 года. Маск обвинялся в том, что он ввел в заблуждение инвесторов своими августовскими твитами о выкупе акций и делистинге компании. Однако перед заявлением не были определены ключевые параметры операции: цена, источники финансирования и др. По условиям мирового соглашения Маск согласился заплатить штраф в 20 миллионов и покинуть на три года пост председателя совета директоров Tesla Inc.Уточняется, что в последнем квартале Tesla, начав массовый выпуск этих машин, даже получила прибыль.Илон Маск известен своими смелыми прогнозами и авантюрными идеями. Использя свой Twitter, он постоянно вступает в перепалки с критиками его новаторств и пессимистами.