Признан виновным. Речь о 38-летнем ковровчанине.

Признан виновным. Речь о 38-летнем ковровчанине. Следствием и судом установлено, что в феврале 2018 года мужчину пригласили за столик незнакомые посетители местного бара. В какой-то момент мужчина, который был "подшофе", решил, что его оскорбляют и пообещал, что скоро вернётся с ружьём. Через 20 минут он действительно вернулся. Выяснять отношения компания продолжила на улице и мужчина выстрелил в 37-летнего потерпевшего, пытавшегося разрядить конфликт. Как выяснилось, самодельный крупнокалиберный пистолет местный житель приобрёл незаконно и хранил дома. Раненого доставили в больницу. Теперь, по приговору Ковровского гор. суда стрелявшего ждёт 4 года колонии общего режима. Кроме того, с осужденного в пользу пострадавшего взыскано 300 тысяч рублей в счёт компенсации материального и морального ущерба.