Специалисты из США, кажется, нашли наилучший способ разбудить крепко спящих детей.

Худший кошмар родителей: в доме пожар, сигнализация сработала, а дети спят непробудным сном. Недавно учёные из США выяснили, какой сигнал пожарной тревоги эффективно разбудит малышей. Решение оказалось на удивление простым.Доктор Гэри Смит (Gary Smith) и его коллеги из Национальной детской больницы в Огайо провели необычный эксперимент с участием 176 детей в возрасте 5-12 лет. Они захотели изучить воздействие на них четырёх различных сигналов пожарной тревоги.Детей будили при помощи четырёх разных звуковых сигналов. Один представлял собой обыкновенный резкий звук пожарной тревоги, три других — голос матери, который произносил разные слова. Например, один включал запись, где мать называла ребёнка по имени, а другие — запись с призывом что-то сделать (покинуть комнату или проснуться).В рамках исследования дети дважды ночевали в комнате лаборатории, напоминающей настоящую спальню. При этом учёные заранее показывали детям, как выбраться из лаборатории в случае опасности.Важно отметить, что у участников эксперимента не было проблем со слухом, и никто из них не принимал лекарств, способных повлиять на сон.Специалисты также следили за состоянием детей при помощи ЭЭГ. Электроды на теле ребёнка позволили учёным убедиться в том, что сигнал тревоги звучал, когда дети находились в одной и той же фазе сна.Каждую ночь детей дважды будили при помощи пожарной сигнализации. Другими словами, все участники проснулись от сигнала тревоги по четыре раза – порядок сигналов выбирался случайным образом.Оказалось, что голос матери ребёнка в три раза эффективнее будил детей, чем традиционный сигнал тревоги. Более того, он делал это быстрее.Примерно 90% детей проснулись во время воспроизведения голоса матери в сравнении с 53% участниками, пробудившимися от традиционного сигнала пожарной тревоги. При этом было совершенно неважно, что именно говорила мать на записи: произносила имя ребёнка или инструкции к действию.Примерно 85% детей покидали лабораторную комнату в течение пяти минут, если их будил голос матери. И только чуть более 50% детей делали то же самое за это же время, если просыпались от традиционного сигнала тревоги.Кроме того, дети быстрее просыпались от голосового сигнала тревоги (неважно, какие слова при этом были использованы). Так, участникам требовалось порядка двух секунд, если их будил голос матери, и примерно две с половиной минуты, если они просыпались от звука обыкновенного сигнала тревоги.Следовательно, больше времени на эвакуацию было у малышей, проснувшихся от голосового сигнала."Сигнал тревоги не очень хорошо будил детей в возрасте до 12 лет", — подводит итоги Смит. Правда, учёные не могу назвать точную причину, почему так происходит.Специалисты уверены, что такие данные точно не будут лишними. Дети способны самостоятельно выбраться из помещения в момент опасности, следовательно, необходимо изучать факторы, которые им в этом помешают, а какие помогут. Например, определённую роль в этом играет усовершенствование сигнала пожарной сигнализации.Профессор Ниам Ник Дэид (Niamh Nic Daéid), директор Научно-исследовательского центра судебной экспертизы Leverhulme при Университете Данди, отмечает, что исследование подкрепило результаты работы её команды. Ранее эти специалисты обнаружили, что человеческий голос в сочетании с низкочастотным пульсирующим звуком является гораздо более эффективным "будильником" для детей, чем традиционный резкий звуковой сигнал.При этом она отмечает, что в ходе нынешнего исследования дети всё-таки спали не в своей спальне. Возможно, что это сделало их более восприимчивыми к тревожным сигналам. Известно, что человек плохо спит на новом месте (и авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, почему).По мнению исследовательницы, необходимо провести больше экспериментов, чтобы выяснить, могут ли другие знакомые звуки (например, лай домашней собаки) оказаться эффективными при пробуждении детей.Авторы последней работы намерены проверить в своих будущих исследованиях, могут ли другие голоса быть столь же эффективными при побудке семьи в случае опасности.Результаты исследования представлены в издании Journal of Pediatrics.Добавим, что ранее учёные выяснили занимательную вещь: после рождения первенца голос женщины меняется на целый год. Также оказалось, что плод способен запоминать звуки уже за шесть недель до рождения.