Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о нежелании баллотироваться на должность канцлера еще раз спровоцировало панику на европейском валютном рынке. В ходе торговой сессии в понедельник, 29 октября, курс евро к доллару показал резкое снижение.

Заявлениеканцлера Германии Ангелы Меркель о нежелании баллотироваться надолжность канцлера еще раз спровоцировало панику на европейском валютномрынке. В ходе торговой сессии в понедельник, 29 октября, курс евро кдоллару показал резкое снижение.Курсвалюты ЕС упал с 1,413 до 1,1368 доллара за евро. После этогоевропейская валюта показала некоторую корректировку вверх – до 1,410доллара. Впрочем, позже евро вновь снизился – до 1,1395 доллара. Намомент публикации евро продолжил падение, достигнув отметки 1,1382доллара.Падениекурса европейской валюты Меркель спровоцировала своим заявлением онежелании избираться на пост канцлера в 2021 году, когда закончится срокее полномочий. Также глава правительства ФРГ подтвердила, что несобирается снова баллотироваться на пост председателя партииХристианско-демократический союз (ХДС), съезд которой пройдет в декабре.Такоерешение вызвано невпечатляющими результатами возглавляемой канцлеромполитической силы на выборах в парламент земли Гессен в прошлоевоскресенье. Христианско-демократический союз получил лишь 27% голосовизбирателей. И это при том, что пять лет назад христианские демократыполучили 38% голосов. Результаты входящего в коалицию с ХДСХристианско-социальный союз показал еще меньшие результаты – 19,8%."Какпредседатель партии я несу ответственность как за успехи, так и запоражения", – заявила канцлер Германии на пресс-конференции в Берлине.Довериек Меркель упало и в крупнейшем регионе ФРГ – Баварии. На выборах вместный парламент в середине октября коалиция ХДС-ХСС взяла не многимбольше 37% голосов избирателей. Пять назад результат был болеевпечатляющим – почти 48%.Вторымик финишу избирательной гонки пришли "зеленые" с 17,5% голосов, третьими– "Свободные избиратели" (11,9%). Также в местный парламент впервыепопала ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (10,3%),выступающая резко против мигрантов. Теперь ХСС придется договариваться сдругими партиями и создавать коалиции в ландтаге.Напомним,Ангела Меркель возглавляет Христианско-демократический союз с апреля2000 года. Кандидат на замену Меркель пока не определен.