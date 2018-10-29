Заявление
канцлера Германии Ангелы Меркель о нежелании баллотироваться на
должность канцлера еще раз спровоцировало панику на европейском валютном
рынке. В ходе торговой сессии в понедельник, 29 октября, курс евро к
доллару показал резкое снижение.
Заявление
канцлера Германии Ангелы Меркель о нежелании баллотироваться на
должность канцлера еще раз спровоцировало панику на европейском валютном
рынке. В ходе торговой сессии в понедельник, 29 октября, курс евро к
доллару показал резкое снижение.
Курс
валюты ЕС упал с 1,413 до 1,1368 доллара за евро. После этого
европейская валюта показала некоторую корректировку вверх – до 1,410
доллара. Впрочем, позже евро вновь снизился – до 1,1395 доллара. На
момент публикации евро продолжил падение, достигнув отметки 1,1382
доллара.
Падение
курса европейской валюты Меркель спровоцировала своим заявлением о
нежелании избираться на пост канцлера в 2021 году, когда закончится срок
ее полномочий. Также глава правительства ФРГ подтвердила, что не
собирается снова баллотироваться на пост председателя партии
Христианско-демократический союз (ХДС), съезд которой пройдет в декабре.
Такое
решение вызвано невпечатляющими результатами возглавляемой канцлером
политической силы на выборах в парламент земли Гессен в прошлое
воскресенье. Христианско-демократический союз получил лишь 27% голосов
избирателей. И это при том, что пять лет назад христианские демократы
получили 38% голосов. Результаты входящего в коалицию с ХДС
Христианско-социальный союз показал еще меньшие результаты – 19,8%.
"Как
председатель партии я несу ответственность как за успехи, так и за
поражения", – заявила канцлер Германии на пресс-конференции в Берлине.
Доверие
к Меркель упало и в крупнейшем регионе ФРГ – Баварии. На выборах в
местный парламент в середине октября коалиция ХДС-ХСС взяла не многим
больше 37% голосов избирателей. Пять назад результат был более
впечатляющим – почти 48%.
Вторыми
к финишу избирательной гонки пришли "зеленые" с 17,5% голосов, третьими
– "Свободные избиратели" (11,9%). Также в местный парламент впервые
попала ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (10,3%),
выступающая резко против мигрантов. Теперь ХСС придется договариваться с
другими партиями и создавать коалиции в ландтаге.
Напомним,
Ангела Меркель возглавляет Христианско-демократический союз с апреля
2000 года. Кандидат на замену Меркель пока не определен.