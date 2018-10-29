Рейтинг популярности консервативного блока ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель, продолжает падать. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты Bild am Sonntag, о поддержке блока заявили лишь 24 процента респондентов.

Рейтинг популярности консервативного блока ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель, продолжает падать. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты Bild am Sonntag, о поддержке блока заявили лишь 24 процента респондентов. Это рекордно низкий показатель, пишет РИА Новости.Между тем германская партия "Зеленые" набирает популярность и догоняет блок Меркель: о симпатиях к "Зеленым" заявили 20 процентов опрошенных. Третью строчку рейтинга занимает правая партия "Альтернатива для Германии", которую готовы поддержать 16 процентов участников опроса.Четвертое место в рейтинге у Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — за нее готовы проголосовать 15 процентов избирателей, принявших участие в опросе. Свободная демократическая партия набрала 10 процентов голосов, "Левые" — также 10 процентов.Опрос проводился с 18 по 24 октября, в нем участвовали 1905 человек.Неделю назад были опубликованы результаты соцопроса телеканала АRD: тогда рейтинг партийного блока ХДС/ХСС составлял 25 процентов. В середине октября после выборов в Баварии блок Меркель потерял парламентское большинство в этом регионе.