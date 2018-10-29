Изумруды и самоцветы – так назвала Анита Цой
камни, извлеченные хирургом из ее желчного пузыря. Добычу врача певица показала
тележурналистам.
"Изумруды и самоцветы" – так назвала Анита Цой
камни, извлеченные хирургом из ее желчного пузыря. Добычу врача певица показала
тележурналистам.
В московскую больницу Аниту Цой привезли на прошлой неделе
из Краснодарского края. Певице пришлось прервать гастроли из-за сильной боли. Артистка
перенесла операцию по удалению желчного пузыря. Свои "драгоценности" артистка
продемонстрировала в эфире телеканала НТВ.
Вскоре 47-летняя певица вышла на связь с поклонниками и
сообщила, что чувствует себя лучше. В соцсети она опубликовала фото из своей
палаты. В кадре певица сидит на койке и держит в руках гитару. По словам
знаменитости, у нее наконец-то появилось время на сон и музыку.
"Скажу честно, петь тяжеловато. Швы болят. Но пение —
отличная гимнастика для заживления. Короче, мы с моей подругой-гитарой проходим
больничные испытания вместе. Есть одно "но", голос с каждой репой
становится все громче, а значит выписка совсем скоро. А я не хочу выписываться!",
– призналась Цой.
Анита также поблагодарила своих поклонников, которые
передали ей не только цветы и подарки, но и упаковку с детским питанием. Теперь
певице придется придерживаться строгой диеты до конца реабилитационного
периода.
Тем временем в пресс-службе певицы сообщили, что Аниту уже
выписали. 17 ноября она продолжит тур по российским городам, который пришлось
прервать из-за операции. А уже на этой неделе артистку ждут съемки на телевидении, передает РИА Новости.