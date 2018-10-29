Изумруды и самоцветы – так назвала Анита Цой камни, извлеченные хирургом из ее желчного пузыря. Добычу врача певица показала тележурналистам.

"Изумруды и самоцветы" – так назвала Анита Цойкамни, извлеченные хирургом из ее желчного пузыря. Добычу врача певица показалатележурналистам.В московскую больницу Аниту Цой привезли на прошлой неделеиз Краснодарского края. Певице пришлось прервать гастроли из-за сильной боли. Артисткаперенесла операцию по удалению желчного пузыря. Свои "драгоценности" артисткапродемонстрировала в эфире телеканала НТВ.Вскоре 47-летняя певица вышла на связь с поклонниками исообщила, что чувствует себя лучше. В соцсети она опубликовала фото из своейпалаты. В кадре певица сидит на койке и держит в руках гитару. По словамзнаменитости, у нее наконец-то появилось время на сон и музыку."Скажу честно, петь тяжеловато. Швы болят. Но пение —отличная гимнастика для заживления. Короче, мы с моей подругой-гитарой проходимбольничные испытания вместе. Есть одно "но", голос с каждой репойстановится все громче, а значит выписка совсем скоро. А я не хочу выписываться!",– призналась Цой.Анита также поблагодарила своих поклонников, которыепередали ей не только цветы и подарки, но и упаковку с детским питанием. Теперьпевице придется придерживаться строгой диеты до конца реабилитационногопериода.Тем временем в пресс-службе певицы сообщили, что Аниту ужевыписали. 17 ноября она продолжит тур по российским городам, который пришлосьпрервать из-за операции. А уже на этой неделе артистку ждут съемки на телевидении, передает РИА Новости.