Борьба за маленького сына между футболистом Александром Кержаковым и его супругой Миланой продолжается. Спортсмен отказался отдавать мальчика жене, несмотря на постановление суда, однако Милана не сдается. По ее признанию, Александр не дает ей видеть малыша даже виртуально.

Борьба за маленького сына между футболистом Александром Кержаковым и его супругой Миланой продолжается. Спортсмен отказался отдавать мальчика жене, несмотря на постановление суда, однако Милана не сдается. По ее признанию, Александр не дает ей видеть малыша даже виртуально.Милана Кержакова заявила, что Александр с ней не общается. "Сказал, что добровольно ребенка отдавать не станет. Я планирую решать эту ситуацию в правовом поле, дождаться решения городского суда, касающегося его апелляции. Если она будет отклонена, то поеду забирать сына с помощью судебных приставов. Темик пока совсем еще маленький, он почти не говорит. Муж не дает мне увидеть мое солнышко даже по скайпу", – цитирует Милану Кержакову .В суде на защите интересов женщины известный звездный адвокат Александр Добровинский. Говорят, именно он посоветовал Милане не присутствовать в зале суда, чтобы не нервничать и не наделать ошибок. Она рассказала: "Кержаков постоянно давит на меня, провоцирует. В этот раз он бы пошел на все, устроил бы какой-нибудь спектакль. Не хотела терзать свое сердце, которое в когда-то самом любимом человеке видит теперь только одно зло", – заключила Милана.Ранее стало известно о решении суда об определении места жительства маленького Артемия в пользу Миланы Кержаковой. После того как суд принял сторону Тюльпановой, Кержаков в своем аккаунте в социальной сети Instagram разразился гневной отповедью. Футболист не скупился на нелицеприятные подробности: "Чем руководствовался суд?! Интересами мамы, которая с февраля (а в нормальном состоянии так вообще никогда) не видела ребенка?!"Кержаков поставил под сомнение судебное решение. "Где закон, который защищает интересы ребенка?! Где вообще закон? Где нормы международной конвенции? И еще один вопрос. Откуда пьяная мать Миланы еще три недели назад знала, как закончится сегодняшнее заседание? Совпадение?" – поинтересовался взбешенный Кержаков.