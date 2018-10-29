В Судьбе человека знаменитый доктор Мясников рассказывает о том, что обычно остается за рамками тем в его эфире: о знаменитом деде, который лечил Сталина, о работе в воюющем Мозамбике, жене, которая родила в 40 лет, и борьбе с ее пристрастием к алкоголю. И, конечно, он дает самый главный совет.

К его советам прислушиваются миллионы слушателей на радио "Вести ФМ" и зрителей передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1".Александр Мясников родился в академической семье и просто обязан был стать медиком. По его признанию, любовь к медицине он впитал не с молоком матери, а с ее кровью.Дед – полный тезка Александр Леонидович Мясников – был академиком. В последние годы жизни Сталина он наблюдал за здоровьем вождя народов и известен как один из основателей советской кардиологии.Кроме того, как и Мясников-младший, его дед в 1957 году давал советы по здоровью в документальном фильме "Это касается каждого из нас".В программе "Судьба человека" доктор Мясников рассказывает о том, что обычно остается за рамками тем, которые он обсуждает в эфире. А именно: о семье, детстве, делится воспоминаниями, как прятался под роялем в дедушкином кабинете, когда его пытались напоить рыбьим жиром, и о том, что его самой любимой игрушкой был стетоскоп.Вспоминает доктор Мясников и о том, сколь необычным образом познакомился со своей женой Натальей. Тогда они пришли в гости к общим знакомым порознь: он – со своей первой женой, она – со своим тогдашним мужем, а ушли оттуда уже вместе."Видимо, какая-то химия все-таки существует, любовь с первого взгляда", – рассуждает доктор Мясников и признается, что на той вечеринке он даже побил мужа Натальи.В итоге она ушли от хорошо зарабатывавшего мужа-стоматолога к Мясникову, который тогда еще был аспирантом со стипендией 90 рублей. Для того, чтобы содержать семью, Мясников ночью подрабатывал таксистом, днем писал диссертацию, а затем они вместе с женой отправились в воюющий Мозамбик.Он ехал туда, чтобы заработать, но узнал о том, что там действительно стреляют, только в самолете. Доктор Мясников вспоминает, что видел тела обезглавленных коллег и, по сути, работал как военный врач в боевых условиях.Затем были Ангола и Штаты. Разъезды не способствовали тому, чтобы в семье появились дети. Когда уже 40-летняя Наталья забеременела, Мясников посоветовал сделать аборт. Однако жена с возмущением отказалась – родила сына, и в итоге Мясников оказался, по его признанию, "сумасшедшим отцом".Сыну сейчас уже 24 года, а еще у него есть дочь Полина, которую родила другая женщина. Дружат ли дети доктора Мясникова от разных матерей, как пережила рождение Полины его жена, как они вместе побороли тягу Натальи к алкоголю, как в его жизни появился еще один ребенок, и какой самый главный совет он дает телезрителям?В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" — знаменитый доктор Мясников.