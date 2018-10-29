Полицейские изъяли у подозреваемого более трех граммов героина.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусь-Хрустальный» на одной из улиц областного центра задержали 28-летнего местного жителя. При личном досмотре у задержанного оперативники изъяли семь полимерных свертков с порошкообразным содержимым внутри.Результатами проведенного впоследствии химического исследования подтверждено, что в свертках находился героин, общей массой более трех граммов.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения фигурантом запрещенных веществ и проводят проверку на причастность подозреваемого к иным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.Санкцией ч.2 ст. 228 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех.