В руках у злоумышленника был самодельный крупнокалиберный пистолет

В руках у злоумышленника был самодельный крупнокалиберный пистолетЖителя Коврова признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия и в незаконном обороте оружия и боеприпасов.Следствие установило, что ночью 7 февраля в баре «Суета» мужчина подсел за столик к незнакомцам, которые его подозвали к себе. В состоянии алкогольного опьянения он стал жаловаться на свои проблемы. В какой-то момент ему показалось, что с ним общаются оскорбительно. Он громко объявил, что скоро вернется с ружьем, и ушел. Посетители бара не восприняли его слова серьезно, однако через 20 минут ковровчанин вернулся в заведение.Конфликт продолжился уже на улице. Мужчина выстрелил в одного из оппонентов, который попытался разрядить беспричинный конфликт. В руках у злоумышленника был самодельный крупнокалиберный пистолет, который он незаконно приобрел и хранил дома с 2011 года.Пострадавшего госпитализировали с ранением бедра, сопровождающегося повреждением артерии.Осужденного приговорили к 4 годам лишения свободы. Кроме того, судом в пользу пострадавшего взыскано 300 тысяч рублей в счет компенсации материального и морального ущерба.