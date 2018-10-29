Мужчине грозит до 10-ти лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей

Мужчине грозит до 10-ти лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублейВ Гусь-Хрустальном местного жителя подозревают в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.На одной из улиц областного центра полицейские задержали 28-летнего мужчину. Во время досмотра оперативники нашли у задержанного 7 полимерных пакетиков с порошкообразным содержимым.Экспертиза выявила, что в свертках был героин, общей массой более 3-х граммов.Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают, где мужчина приобрел запрещенные вещества, а также проводят проверку на причастность подозреваемого иным преступлениям с наркотиками.Мужчине грозит до 10-ти лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.