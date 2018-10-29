Живёт в доме, которого нет? Жительница села Богослово попала в неприятную ситуацию. Всю жизнь она была зарегистрирована в доме на две семьи. Три года назад соседи разрушили часть дома и построили два новых коттеджа. И у старого дома, где живет женщина, почему-то изменился адрес. В документах, которые она получает от поселковых властей, Росреестра и налоговой, совершенно разные номера её дома. Где всё-таки живёт пенсионерка, выясняла наша съёмочная группа.

Живёт в доме, которого нет? Жительница села Богослово попала в неприятную ситуацию. Всю жизнь она была зарегистрирована в доме на две семьи. Три года назад соседи разрушили часть дома и построили два новых коттеджа. И у старого дома, где живет женщина, почему-то изменился адрес. В документах, которые она получает от поселковых властей, Росреестра и налоговой, совершенно разные номера её дома. Где всё-таки живёт пенсионерка, выясняла наша съёмочная группа.(Суздальский район, с. Богослово)Сейчас 30-й дом по улице Совхозной в Богослово выглядит вот так. Половина здания снесена, рядом 2 новеньких коттеджа. Еще четыре года назад картина была иной. Под одной крышей проживало две семьи, а само здание было в 2 раза больше. В 2015-м соседи решили отделиться и снесли часть сооружения. Там же выстроили новое жилье. И тут с почтовым адресом старого дома стали происходить настоящие чудеса, говорит Татьяна Макарова. Сначала из поселковой администрации собственнице пришло письмо с просьбой сменить адрес проживания. Вместо дома номер 30 указать номер 30 Б. Женщина отказалась. Местные власти не настаивали. Правда, затем пенсионерка пошла оформлять документы на землю в Росреестре и с удивлением обнаружила, что живёт она вообще по другому адресу в доме номер 23. Ту же цифру пишут и налоговики, присылая ей соответствующие уведомления. Так где же живёт женщина?Татьяна Макарова, житель дома № 30 по ул. Совхозная: "У меня сейчас адрес: дом 30 кв. 1, а по государственному реестру: дом 23 кв. 2. Моего дома нет. У администрации есть, а у Росреестра нет".Бардак и с квитанциями, говорит Татьяна Макарова. Собственников у земли и дома – 2 человека, она и дочь. Вот только зарегистрирована по адресу дом номер 30 только пенсионерка. Дочь выписалась ещё в 15-м году. Тем не менее, по некоторым строчкам в платёжке женщина продолжает платить за двоих.Татьяна Макарова, житель дома № 30 по ул. Совхозная: "По мусору я плачу за два человека, зарегистрировано, написано тоже два человека, хотя за газ один человек, свет один человек, а по воде два человека и по мусору - два".В мусоровывозящей компании готовы изменить свои требования к гражданке Макаровой. Главное, чтобы она документы в организацию предоставила и заявление соответствующее написала.Ольга Помещикова, зам.ген.ди⁠ректора мусоровывозящей компании: "Если у неё в 15-м году дочь выписалась с этого адреса, она должна была написать заявление и сообщить об этом, в том числе нам, как организации, оказывающей услугу по вывозу отходов. Если такое заявление было, то на основании этого заявления и представленных документов, подтверждающих, этого бы человека исключили, а если она не….Мы как можем узнать об этом?"А вот с адресом вопрос так просто не решить. Кто здесь не доработал? Поселковая власть или Росреестр ошибся? Сначала идём в администрацию Новоалександровского сельского поселения. Главы администрации на месте не оказалось, а её заместитель Светлана Оханова от нас убежала. Убежала, в прямом смысле, и закрылась в соседнем кабинете. Вот так чиновник!"Вы должностное лицо". - "Должностное". - "И комментарии давать обязаны… куда же вы пошли,уважаемый заместитель. Что же вы от нас бегаете? Почему вы убегаете?" - "Не почему" - "Вы что, не можете ответить на вопрос? Вы даже не знаете о чём, может это ваша компетенция?"- "Сначала переговорите с главой, а потом уже приезжайте". - "За закрытой дверью, вы считаете, нормально разговаривать?"Стоит отметить, что позже Светлана Оханова за своё поведение извинилась, а глава администрации Елена Кашина по вопросу почтового адреса нашей героини сообщила, что постановление о том, что женщина проживает именно в 30-м доме, она подписывала ещё в декабре 17-го года. Такую же бумагу оформляли на соседей, только за построенными коттеджами закрепили адреса 30 "А" и 30 "Б". По соседям из Росреестра подтверждение пришло, а вот по гражданке Макаровой не нашли.Елена Кашина, глава администрации Новоалександровского сельского поселения: "А почему 351-е уведомление нам Росреестр прислал о том, что они изменили тому собственнику адрес, а почему они нам тогда не прислали уведомление по этому адресу? Вы знаете, вот мы сейчас повторно направим в Росреестр".Поселковая администрация уверяет, что ещё в прошлом году направили необходимые документы в Росреестр. Почему же в базы данных гоструктуры не внесли соответствующие изменения? В региональном Росреестре на наш официальный запрос так и не ответили. Неужели у кадастровых инженеров снова ошибочка вышла?