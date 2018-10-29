Участница телепроекта Дом-2 Наталья Игрунова была срочно доставлена в московскую больницу из-за травм, полученных во время драки. Конфликт произошел на Сейшельских островах. Сейчас девушка находится в палате в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Участница телепроекта "Дом-2" Наталья Игрунова была срочно доставлена в московскую больницу из-за травм, полученных во время драки. Конфликт произошел на Сейшельских островах. Сейчас девушка находится в палате в отделении челюстно-лицевой хирургии.Причиной драки могла стать очередная ссора девушки с ее бывшим возлюбленным Павлом Улюмским. Пара вместе пришла на проект в середине осени. Влюбленные рассказали, что их отношения были очень непростыми и сопровождались постоянными скандалами. Наталья утверждает, что расстались они из-за многочисленных измен Павла. Однако, по словам Улюмского, причиной их разлуки стала сама девушка, которая встречалась с другим мужчиной за деньги.На проекте они попытались восстановить отношения, однако конфликты продолжали возникать. Недавно Игрунова рассказала на своей странице в Instagram, что они хотят оставить все скандалы в прошлом. "Вот такая сильная у нас любовь, что не можем мы быть не вместе. Несмотря на то что весь мир против, мы идём рука об руку и поддерживаем друг друга", – написала девушка.Она также добавила, что сейчас они работают на отношениями, хотят "измениться" и научиться "уважать друг друга". "Сейчас очень тяжелый период в нашей жизни, вокруг очень много провокаций, но мы решили на них не вестись и никого не слушать", – заключила Игрунова.Пока неизвестно, кто же так сильно избил девушку. Возможно, причиной драки стала новость о том, что бывшая любовница Павла собирается принять участие в проекте "Дом-2".