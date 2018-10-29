Бывшая участница Дома-2 экстренно госпитализирована. У Богданы Николенко проблемы с почкой, возможна серьезная операция.

Бывшая участница "Дома-2" экстренногоспитализирована. У Богданы Николенко проблемы с почкой, возможна серьезнаяоперация.Причиной резкого ухудшения состояния Богданы стала беременность:это повлияло на почки. Сообщение экс-участницы скандального телепроектаприводит в Instagram dom2magazine."У меня сильно прихватил низ живота. Врачи сказали, чтов связи с беременностью начались проблемы с почкой. Получилось так, чтомочеточник придавлен маткой. Если не получится устранить проблемуантибиотиками, придется делать операцию. Иначе почка не справится", -рассказала Николенко.Несколько недель назад Богдана вместе со своим парнем ДмитриемКварацхелия покинули телепроект. Дмитрий пообещал создать собственное шоу, вкотором намерен раскрыть множество интересных подробностей о "Доме-2".И обещание сдержал.В то же время, откровения Дмитрия не всем по нраву. Пословам экс-участника "Дома-2", ое ежедневно получает угрозы.Недоброжелатели требуют, чтобы Кварацхелия "закрыл рот, если дорогоздоровье". Тот, в свою очередь, заявляет, что никого не боится.