Бывшая участница Дома-2 экстренно
госпитализирована. У Богданы Николенко проблемы с почкой, возможна серьезная
операция.
Бывшая участница "Дома-2" экстренно
госпитализирована. У Богданы Николенко проблемы с почкой, возможна серьезная
операция.
Причиной резкого ухудшения состояния Богданы стала беременность:
это повлияло на почки. Сообщение экс-участницы скандального телепроекта
приводит в Instagram dom2magazine.
"У меня сильно прихватил низ живота. Врачи сказали, что
в связи с беременностью начались проблемы с почкой. Получилось так, что
мочеточник придавлен маткой. Если не получится устранить проблему
антибиотиками, придется делать операцию. Иначе почка не справится", -
рассказала Николенко.
Несколько недель назад Богдана вместе со своим парнем Дмитрием
Кварацхелия покинули телепроект. Дмитрий пообещал создать собственное шоу, в
котором намерен раскрыть множество интересных подробностей о "Доме-2".
И обещание сдержал.
В то же время, откровения Дмитрия не всем по нраву. По
словам экс-участника "Дома-2", ое ежедневно получает угрозы.
Недоброжелатели требуют, чтобы Кварацхелия "закрыл рот, если дорого
здоровье". Тот, в свою очередь, заявляет, что никого не боится.