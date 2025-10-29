Во Владимире проводятся работы по совершенствованию системы укрытий. Представители администрации и регионального МЧС оборудовали 80 процентов подвальных помещений в городе, чтобы в случае

Во Владимире проводятся работы по совершенствованию системы укрытий. Представители администрации и регионального МЧС оборудовали 80 процентов подвальных помещений в городе, чтобы в случае чрезвычайных происшествий, жители могли ими воспользоваться. На домах, где расположено укрытие, есть таблички с названием и направлением движения — в экстренной ситуации люди, находящиеся рядом, успеют быстро его обнаружить, уточняют в тревожном