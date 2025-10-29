Работы идут полным ходом.

Аэропорт Семязино, расположенный во Владимирской области, готовится к масштабной реконструкции. Работы идут полным ходом, и скоро жители региона смогут вновь путешествовать воздушным путем.На сегодняшний день закончили подготовку площадки и перенесли инженерные коммуникации за границы будущего летного поля. Теперь территория готова к следующему шагу.Проект предусматривает значительное обновление инфраструктуры: старую взлетно-посадочную полосу удлинят и расширят, появятся современные рулежные дорожки и парковочные площадки для воздушных судов. Будут построены новое здание диспетчерского пункта и службы наземного обслуживания.Реконструкция позволит обслуживать крупные самолеты типа Boeing 737, SSJ-100 и МС-21. Благодаря модернизации появится возможность осуществлять регулярные рейсы, грузоперевозки и чартерные перевозки. Параллельно планируют построить удобную автодорогу от аэропорта до трассы М-7, облегчающую подъезд транспорта.Как губернатор региона Александр Авдеев, реконструкция аэропорта ведется в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».«Она необходима для удобства жителей области, причем не только любителей путешествий и тех, чья работа связана с частыми командировками, но и для предпринимателей, планирующих расширение географии поставок своей продукции», — отметил глава области.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .